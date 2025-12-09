Bunlar da ilginizi çekebilir

Meteoroloji yarın 17.00'ye kadar yağışların şiddetinin artacağı uyarısında bulundu

Çavuşoğlu, dünkü toplantıda Meteoroloji Dairesi’nin paylaştığı veriler ışığında eğitime devam, bugün paylaşılan veriler ışında da eğitime ara verme kararı aldıklarını dile getirdi.

BRT’deki canlı yayına telefonla bağlanan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya baskısıyla değil bilimsel veriler ışığında karar aldığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulda sel, güvenlik riski ve ısınma sorunu olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün saat 13.00 itibarıyla eğitime bir gün ara verildiğini; yarın bakanlığa bağlı tüm özel ve kamu okullarının idari tatilde olacağını söyledi.

