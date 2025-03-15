Bakanlar Kurulu, Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 13’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 17’nci maddesinin (2)’nci fıkrasına dayanarak hazırlanan “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü”nü onayladı.

Söz konusu düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken, düzenlemeye göre öğrencilerin kılık kıyafet kuralları artık yalnızca Bakanlık tarafından belirlenecek. Ayrıca, okul yönetimleri bu konuda herhangi bir karar alamayacak. Eski tüzükte yer almayan başörtüsü maddesi de düzenlemeyle birlikte ilk kez eklendi.

Düzenlemeye göre, öğrencilerin dini inançları gereği başlarını örtmek istemeleri hâlinde, yalnızca bone üzerine bandana takmalarına izin verilecek ancak bone ve bandananın sade ve düz renkte olması şart koşuldu.

Kurala göre, bone ve bandananın üzerinde herhangi bir şekil, desen, yazı, sembol veya işaret bulunması yasaklandı.

Bu değişiklikle birlikte, başörtüsüne dair düzenleme ilk kez yürürlüğe girerken, kılık kıyafet kuralları üzerindeki yetki de okul idarelerinden alınarak tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş oldu.

Özellikle Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki uygulamaya karşı alınan bu karar, herhangi bir okul kısıtlaması olmaksızın tüm ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında geçerli hale geldi.