Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetimi, Teknecik Elektrik Santrali’nde basın açıklaması yaptı.

GÜRSEL UZUN: BAKIMLAR PLANLANAN TAKVİMDE YAPILMAKTADIR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yapılan yatırımlarla birlikte kurumun çok ciddi bir ivme yakaladığını söyledi. Uzun, “Hem borçların yapılandırılmasında hem de kurumun ayağa kaldırılmasında çok ciddi bir ivme yakalanmıştır. Ortaya atılan iddiaları da göz önünde bulundurarak, gerçeğin ne olduğunu anlatmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapıyoruz. Bütün dünyadaki enerji üretim tesislerinin bakım ve onarım dönemleri, enerji ihtiyacının en düşük olduğu dönemlerde yani bahar aylarında yapılmaktadır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetimi olarak da bizim izlediğimiz yöntem budur. Yaz döneminde elektrik kesintileri yaşanacağı ve sıkıntılar yaşanacağı konusunda bazı iddialar ortaya atılmıştır ve bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. dedi.

BÖLGESEL KESİNTİLER: YENİ HATLARIN ÇEKİLMESİ VE YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR

Son zamanlarda bölgesel yaşanan planlı kesintiler hakkında da açıklama yapan Uzun, “Son zamanlarda yaşanan kesintiler, bölgelerdeki trafo merkezlerinin genişletilmesi ve yenilenmesi ile alakalıdır. Üretimden kaynaklanmıyor. Yeni hatların çekilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Kurum olarak çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Lefkoşa bölgelerinde yeni iletim hatları yapılmaktadır ve bunlara bağlı kapasite artırımları da gerçekleştirilmektedir. Yeniboğaziçi ve Lefkoşa trafo merkezlerinde yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları da sürdürülmektedir. Kurum tüm bu yatırımları borçlanmadan yapmaktadır. Yakıt stokumuz vardır. Bu süreçte savaştan dolayı devam eden olumsuz durumları halkımıza yansıtmadık ve enerji fiyatlarında artışa gitmedik” dedi.

DALMAN AYDIN: DÜZENLİ OLARAK YAPILAN PERİYODİK BAKIMLAR SÜREÇ İÇERİSİNDE DEVAM ETTİRİLİYOR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) genel Müdürü Dalman Aydın, “Ülkemizin elektriğini sağlayan bir sistem mevcuttur ve bu sistemde bakım süreçleri devam etmektedir. Düzenli olarak yapılan periyodik bakımlar süreç içerisinde devam ettiriliyor. Enerji talebinin az olduğu bahar aylarında makinelerin düzenli bakım ve tamirleri yapılmaktadır.” bilgisini verdi.

Termik santrallerde arızaya neden olan kart sisteminin revize edilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını da kaydeden Aydın, “Geçmiş yıllarda elektronik kart arızalarına bağlı olarak santral devre dışı bırakmaktaydı. Bizler de üretimi duran bu elektronik kart sistemini tamamen revize ederek tüm sistemi yeniledik ve bu çalışmanın bir ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu çalışmayla birlikte santrallerimizin devre dışı kalma süresi kısalacaktır. Teknik arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyeti yönetim kurulu tarafından dikkate alınarak, sürecin önü açılmıştır. Bu işlemler rutin bakım dönemlerinde yapılacak bir işlemdir. Yaz döneminde 1 adet termik santralimiz devreye girmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında santraller hakkında bilgi vermeye devam eden Aydın, “Türkiye’den gelen mobil santrallerden 5 tanesi sorunsuz çalışmaktadır. 6. Santral de sorunsuz çalıştırılmıştır. 7. Santral ise ihtiyaç duyulan saatlerde devreye alınmaktadır. Bazı parçaları değiştikten sonra yaz döneminde o da tamamen devreye alınacaktır. Bu makinelerin bakımları ve tamirleri dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yaz dönemi öncesinde rutin bir şekilde yapılmaktadır ve santrallerin devre dışı kaldığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” diye konuştu.

Aydın, “8 adet dizel jeneratörün 3 tanesi çalışmaktadır. 1 tanesi emniyet amaçlı devre dışı bırakılmıştır. Gerek kurum çalışanlarımız gerekse de EÜAŞ ekipleri, arızanın tespitiyle ilgili detaylı bir çalışma yürütmektedir. Daha sonrasında ise tamir süreci başlayacaktır. Diğer 3 adet makinenin bakımları ve arızalı kısımlarının yapım çalışmaları ise devam etmektedir. Yaz dönemi öncesinde jeneratörlerimiz devreye girecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer 3 makinemiz de devreye alındığında yaz dönemi öncesinde 6 makine devrede olacaktır. Diğer 2 makine ile ilgili de çalışmalar devam edecek ve yaz dönemine yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

AYDIN: TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NDE ÇALIŞAN 140 PERSONELİMİZE DE HAK ETMEDİKLERİ BİR İTHAMDA BULUNMAKTADIRLAR

Aydın, “Yaz aylarında ihtiyaç olacak enerjiyi halkımıza sağlamakla yükümlüyüz ve bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gereken tüm desteği Yönetim Kurulumuz sağlıyor ve ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor. Ancak kamuoyunda ‘KIB-TEK makinelere bakmıyor, arıza yaşanıyor, ilgilenilmiyor” iddiaları vardır ve bu iddialar hem bizleri hem de çalışanlarımızı çok üzmüştür. Kurumun bazı kesimlerin yansıtmaya çalıştığı gibi görevlerini yerine getirmiyor iddiaları yanlıştır. Teknecik Elektrik Santrali’nde çalışan yaklaşık 140 personelimize de hak etmedikleri bir ithamda bulunmaktadırlar. Arkadaşlarımız canla başla çalışmaktadır. Bu karamsar tabloya halkımızın itibar etmemesi gerekir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu halkımıza hizmet etmek için ayakta olacaktır” ifadelerini kullandı.