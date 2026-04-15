Başbakan Ünal Üstel, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırının derin üzüntü yarattığını belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet diledi.

Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırının yalnızca Türkiye’de değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Menfur olayda yaşamını yitiren masum öğretmen ile öğrencilere Allah’tan rahmet dileyen Üstel, ailelerine, yakınlarına ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Üstel, eğitim yuvalarında böylesi trajik olayların bir daha yaşanmamasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.