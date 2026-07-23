Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı, KKTC Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 13+ Yaş Kısa Kulvar Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonasını, takım ve bireysel kategorilerde elde ettiği önemli derecelerle tamamladı. Madalya sıralamasında en fazla altın madalya kazanan takım olarak şampiyonaya damga vuran Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı, yıldız erkekler kategorisinde şampiyon olurken, genç kızlar kategorisini ise ikincilikle tamamladı.

Genç sporcular şampiyonayı 51 altın, 14 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 70 madalya ile tamamladı. 51 altın madalya ile organizasyonda en fazla altın madalya kazanan kulüp olarak madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Erkeklerde 29 altın, 7 gümüş ve 3 bronz, kadınlarda ise 22 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Şampiyonada elde edilen sonuçlar, takımın yüzme branşındaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyarken, sporcuların Türkiye Yüzme Federasyonu barajlarını geçerek gösterdikleri performans da gelecekteki ulusal ve uluslararası organizasyonlar için önemli bir kazanım oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda sürdürdükleri disiplinli antrenmanların karşılığını havuzda alan Yakın Doğu Üniversitesi Yüzme Takımı sporcuları, takım başarılarının yanı sıra bireysel performanslarıyla da dikkat çekti. Şampiyona boyunca elde edilen dereceler, genç yüzücülerin ulusal düzeydeki gelişimlerini bir kez daha ortaya koydu.

Takım başarısını bireysel performanslarla taçlandırdılar!

Takım klasmanında elde edilen şampiyonluğun yanı sıra bireysel performanslarıyla da öne çıkan sporcular, gelecek vadeden başarılarıyla dikkat çekti. Akman Tüzünkan, 15 yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbest; Barkan Cem Aykut, 16-17-18 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre kurbağalama; Erten Can Kasımoğlu ise 14 yaş kategorisinde 50 metre kurbağalama barajını geçti.

Boran Bora da 16-17-18 yaş kategorisinde 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre kelebek branşlarında TYF barajlarını aşarak dikkat çeken sporcular arasında yer aldı. Mavi Blako ise 13 yaş 50 metre sırtüstü kategorisinde TYF baraj derecesini geçmesine rağmen, yabancı uyruklu olması nedeniyle KKTC mevzuatı gereği derecesi resmi rekor olarak değerlendirilmedi.

Avni Cankurt: “Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, elde edilen başarının, yıl boyunca sürdürülen planlı ve disiplinli çalışmaların karşılığı olduğunu söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun genç sporcuların gelişimine katkı sağlayan önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Cankurt, “Sporcularımıza modern tesislerimizde en iyi antrenman ortamını sunarken, onları bilimsel yöntemlerle hazırlamaya devam ediyoruz. Şampiyonayı 51 altın madalya ile tamamlamaları ve Türkiye Yüzme Federasyonu barajlarını geçerek önemli başarılara imza atmaları, doğru bir sistemle çalıştığımızı gösteriyor” dedi. Cankurt, “Takım ve bireysel kategorilerde gösterdikleri üstün performansla bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.