Esentepe’de 22 Şubat’ta kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta, deniz içerisinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeniyle ilgili yürütülen ileri soruşturma söz konusu bedene otopsi yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, cansız beden üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma, asfiksi” sonucu olduğu tespit edildi.

Ayrıca bahse konu cansız bedenin ise 14 Şubat 2024 tarihinde, Mersin-Gazimağusa seferini yapan bir gemide kayıp olduğu bildirilen Hasan Gölgeçen’e (E-63) ait olabileceğinin değerlendirildiği, ancak, kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucu belirleneceği bildirildi. Polisin soruşturması devam ediyor.



