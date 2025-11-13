“Olumlu bir görüşme olacak ortak mesajlar verilecek”

Haber: Bahar SANCAR

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Perşembe günü ilk yurtdışı seyahatini Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Gündem Kıbrıs, muhtarlara Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretinden beklentilerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan muhtarlar Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Ankara ziyaretinin olumlu bir atmosferde geçeceğini düşündüklerini söyleyerek, olumlu mesajalr verilmesini beklediklerini ifade etti. Muhtarlar, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ziyaret sırasında Kıbrıs’ı ilgilendiren konuların konuşulacağını ve Kıbrıs Türk halkının sorunlarını dile getirerek, Türkiye ile ortak bir politika izleyecekleri de ifade ederken, Türkiye’nin Kıbrıs’taki garantörlüğüne vurgu yaptı.

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy muhtarı Akay Darbaz:

“İyi ilişkiler ve birlikte alınacak güzel kararlar olmasını bekliyorum”

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güzelyurt Güneşköy muhtarı Akay Darbaz, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Ankara ziyaretinde olumlu mesajlar beklediğini ifade ederek, “İyi ilişkiler ve birlikte alınacak güzel kararlar olmasını bekliyorum. KKTC halkının geleceği için güzel adımların projelendirilip adım atılmasını beklemekteyim. Birlik beraberlik önemlidir. Kıbrıs konusunda geçerlik bir ortak noktada buluşup hareket edileceğini düşünüyorum. Ciddiyetle sorunların üzerine gidilecektir ve uluslararası anlamda Kıbrıslı Türklerin haklarını gözetecek kararlar alınacaktır. Cumhurbaşkanının Kıbrıs konusunda masadan kaçan değil masadan kaçıran olması beklemekteyiz. Uluslararası anlamda yaşanan haklarımızın istismarının ortadan kaldırılması için de girişimler bekliyoruz. Mülkiyet sorunundan tutun da Kayıp Şahıs Anıtı ve Karma evliliklerden doğan çocukların haklarına kadar tüm sorunlarla ilgili gereken girişimlerin yapılması ve ortak mesajlar verilmesini bekliyoruz” dedi.

Güzelyurt Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü:

“Türkiye ile beraber ülkemizin geleceği için güzel, huzurlu ve barış içeren adımlar atılmasını bekliyorum”

Güzelyurt Akçay muhtarı Uğur Dereliköylü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı davet etmesi bizi mutlu etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünde, Türkiye ile beraber ülkemizin geleceği için güzel, huzurlu ve barış içeren adımlar atılmasını bekliyorum. Ülkemizde yapılacak yeni yatırımların bir an önce görüşülmesi ve istişarelerin çoğalmasına ülkemizin ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Türkiye ile bağlılığı ve Kıbrıs konusunda beraber olacağız demesi bizi mutlu etmiştir ve beklediğimiz de budur. Kıbrıs konusunda Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erhürman aynı noktada aynı politikayı götüreceklerdir. Erhürman’ın Türkiye’ye rağmen bir karar alacağını düşünmüyorum. Olmazsa olmazımız Türkiye’nin garantörlüğüdür. Garantör olmazsa barışa evet diyemeyiz. Tarihte yaşananlar hepimizin malumudur” ifadelerini kullandı.

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçehan Ören:

“Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının çıkar ve haklarını koruyacağından hiç şüphem yok”

Girne Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçehan Ören, görüşmede Türkiye ile ortak mesajların verileceğini düşündüğünü söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, istişare içerisinde Türkiye ile birlikte Kıbrıs sorunu ile ilgili aynı düşünce ve ifadeleri ağız birliği ile masaya taşıyacağına inanıyorum. Türkiye’nin de haklarını güvenlik açısından koruyacağına ve savunacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıs sorununda Kıbrıs Türk halkının çıkar ve haklarını koruyacağından hiç şüphem yok. Kıbrıs konusunda ise politika değişikliği olacağına ise inanmıyorum. Güney Kıbrıs’ın tutumu ve düşüncesi değişmemiştir, bunu gözlemliyorum. Annan Planı Referandumunda biz yüzde 65 evet dedik, Rumlar yüzde 65 hayır dedi. Orada samimi olmadıkları ortadaydı. Federasyon tezinin çöktüğünü düşünüyorum çünkü Rumlar birleşme istemiyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa da seyahat özgürlüğümüzün kısıtlanmasını insan haklarını mahkemesine taşıyacak ve Avrupa’da haklarımızı arayacaktır diye düşünüyorum. Başka çaremiz yok kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir devlet yapısına sahip olmamız gerekir” dedi.

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın:

“Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çabalayacağına ve başaracağına inanıyorum”

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın seçim öncesi verdiği vaatleri gerçekleştireceğine inandığını söyleyerek, “Olumlu bir görüşme olacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak beklentilerimiz ortadadır. Kıbrıs konusunda da önemli gelişmeler olmasını bekliyorum çünkü Cumhurbaşkanı Erhürman’ın vaatleri var. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çabalayacağına ve başaracağına inanıyorum. Kıbrıs sorunu konusunda yakın bir tarihte bir gelişme olmasını beklemiyorum. Ama karma evlilikler, kapılar ve diğer konularda gelişmeler olmasını bekliyoruz” dedi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Tuncay Yahyaoğlu:

“Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye ile ortak bir politika yürütülecek”

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Tuncay Yahyaoğlu, Kıbrıs konusunda bir politika değişikliğinin olacağına inanmadığını söyleyerek, “Bence politika değişikliği olmaz, Türkiye’nin politikası üzerine yürünür. Burada en fazla arada bir Rumlarla görüşme olur. Yeni kapı açılması basit bir konudur ve bir anlam taşımaz. Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye ile ortak bir politika yürütülecek. 5 sene aynı şekilde devam edilecek. Politika değişikliği olmaz. Ortak zeminde devam eder. Rumların uzlaşmazlığı senelerdir ortadadır. Bu zamana kadarki tüm Cumhurbaşkanları da bunu söyledi. Rumlar bize pandemi döneminde aşı bile vermediler. O nedenle Rumlarla bir çözüm olmasını beklemiyorum” diye konuştu.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil:

“Ülkenin geneli için büyük gelişmeler ve yeni açılımlar bekliyoruz”

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan çok beklentileri olduğunu söyleyerek, “Kendisinden çok beklentimiz var. Ülkenin geneli için büyük gelişmeler ve yeni açılımlar bekliyoruz. Kapılardaki giriş çıkışlarda yaşanan sorunlarla alakalı çözüm bekliyorum. Hükümete de bir yön verecektir diye düşünüyorum. Türkiye ziyaretinde bunları görüşülecektir. Kıbrıs sorunuyla ilgili ise bir değişiklik beklemiyorum. Ancak ülkemiz adına güzel şeyler olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Kafesli Mahallesi muhtarı Hüseyin Eminoğlu:

“Ankara ziyaretinin ılımlı ve güzel bir havada geçeceğine inanıyorum”

Lefkoşa Kafesli Mahallesi muhtarı Hüseyin Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretinin toplumun bazı kesimlerinin beklediği gibi geçmeyeceğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanın Türkiye ziyareti toplumun farklı kesimlerinin beklediği gibi olmayacak. Ankara ziyaretinde gerginlik olmayacaktır. Ankara ziyaretinin ılımlı ve güzel bir havada geçeceğine inanıyorum. Güzel bir diyalogun olacağına inanıyorum. Bundan başka şansı yoktur. Topluma bu zor günlerde iki cumhurbaşkanınında güzel mesajlar vermesi gerekir. Toplum çok gergin. Bu gerginliği ancak Türkiye’de verilecek mesajlar rahatlatacaktır. Kıbrıs konusunda politikasında değişiklik olacağına inanıyorum. Ilımlı bir havanın hakim olacağını düşünüyorum. Ankara ziyaretinde mülkiyet ve karma evlilik konuları görüşülecektir. Erhürman halka söz verdi ve bu sözün arkasında duracağına inanıyorum. Bu konular konuşulacaktır diye düşünüyorum. Bu bir tanışma olacaktır o nedenle detaylı değil ama yüzeysel de olsa görüşülecektir” dedi.

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu :

“Olumlu bir görüşme olacak ortak mesajlar verilecek”

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretinden güzel haberlerle gelmesini beklediğini ifade etti. Davutoğlu, “Beklentimiz Cumhurbaşkanının Türkiye’den güzel haberlerle gelmesidir. Kapılarla ve karma evliliklerle ilgili Tufan Erhürman’ın verdiği sözler vardır. Bunları ciddiyetle ve dikkatle halkımız adına takip ediyoruz. Orada Cumhurbaşkanı Erhürman’ı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görkemli bir karşılamayla karşılayacağını düşünüyoruz. Olumlu bir görüşme olacak ortak mesajlar verilecek. Ortada buluşacaklarını ve uyumlu olacaklarını düşünüyorum. Kıbrıs konusunda ise politika değişikliği de olabilir, aynı zeminde farklı söylemlerle yola devam edilebilir” ifadelerini kullandı.

İskele Boğaziçi Muhtarı Enis Akşahin:

“Olumlu mesajlar verileceğini düşünüyorum”

İskele Boğaziçi Muhtarı Enis Akşahin, Türkiye ile birlikte adımların atılmasını beklediğini söyleyerek, “Her zaman olduğu gibi Türkiye ile Kıbrıs konusunda beraber adım atılacaktır. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretinin olumu bir atmosferde geçmesini bekliyorum ve olumlu mesajlar verileceğini düşünüyorum” dedi.

Yenierenköy Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili:

“Erhürman, daha önce de başbakanlık bir kişidir ve Türkiye Erhürman’ı tanıyor”

Yenierenköy Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara ziyaretinin olumlu geçeceğini düşündüğünü söyleyerek, “Olumlu bir hava olacaktır. Erhürman, daha önce de başbakanlık bir kişidir ve Türkiye Erhürman’ı tanıyor. Bir olumsuzluk olacağını sanmıyorum. İki taraf da ortak mesajlar vereceklerdir. Kıbrıs konusunda şu anki konumda Orta Doğu’nun durumuna göre bence bir değişiklik olmaz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tutumuyla ilgili de bir değişiklik bence olmaz. 50 yıldır hep görüşüldü. Bir sonuca varılmadı. Bundan sonra da varılacağını sanmıyorum” diye konuştu.