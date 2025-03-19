Polis çavuşu Timuçin Nadir mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.03.2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, M.G'nin (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken, kanında da inceleme yapılmadığını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını söyledi.

Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.