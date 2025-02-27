Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca hazırlanan Temmuz-Aralık 2024 (İkinci altı aylık) 38. Dönem Raporunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Ombudsman müessesesinin, Anayasal bir kurum olmakla birlikte vatandaş ile devlet arasındaki ilişkileri değerlendiren bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu vurguladı.

Ombudsman müessesesinin Türk Devletleri Teşkilatı ve Uluslararası Ombudsmanlar Birlikleri’nden alınan davetlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de insan hakları açısından böyle saygın bir kurumun var olmasının son derece önemli olduğuna değindi ve Ombudsman Varol’a görevinde başarılar diledi.

Ombudsman İlkan Varol da, Cumhurbaşkanı Tatar’a altı aylık Ombudsman çalışmalarını içeren raporu sunduğu sırada yaptığı konuşmada, idarenin, eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin idare aleyhine şikâyetlerini yapabilecekleri Anayasal bir kurum olduğunu, yetkisini Anayasadan aldığını belirterek, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev ifa ettiklerini kaydetti.

Varol, “bünyemizde bulunan şikâyet konularının büyük bir kısmını yasal süre içinde idarenin kişilerin yazılı başvuru ve dilekçelerine yanıt vermemesi oluşturmaktadır. Bu şekilde hareket eden İdare, Anayasının 76. maddesine ve İyi İdare Yasasının 15. maddesine aykırı davranmaktadır. Aynı zamanda İyi İdare Yasasının 15. maddesi idareye, alınan dilekçelere aynı gün tarihli alındı belgesi verilme zorunluluğu getirmektedir. Bu iki hususu burada dile getirmemdeki gayem, idarenin bu tür işlem ve/veya ihmallerinde daha dikkatli hareket etmesi ve gerekli durumlarda konulara ilişkin memurlara bilgi ve/veya eğitim verilmesidir” şeklinde konuştu. Bununla birlikte Ombudsman’a başvuran kişilerin Ombudsman yasasını ve yetkilerini her zaman bilemediklerinden dolayı yetki dışındaki konulara ilişkin şikayetlerde bulunduklarını dile getiren Varol, bu gibi durumlarda yetki dâhilinde olan konuları yazılı şikayet alınmak koşulu ile işleme koyduklarını ancak yetki dışından gelen şikayetlerde ise vatandaşı kapıdan döndürmediklerini, şikayetlere sözlü olarak hukuki konularda yardımcı olduklarını belirtti.

Varol konuşmasının sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a misafirperverliği için teşekkür etti.