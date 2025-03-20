Yanan sahaların yeniden ağaçlandırılması için yanan fidan miktarından daha fazla dikim yapılması gerektiğini vurgulayan Oda, orman arazilerinin farklı amaçlarla kullanımının durdurulmasını; çam kese böceğiyle mücadeleye, zarar eşik değeri kabul edilebilir seviyeey düşünceye kadar devam edilmesini istedi.

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün mesajında, halkın ve ormancıların 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nü kutladı.

İyigün mesajında, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde ormanların korunması, geliştirilmesi, faydalarının halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, “Orman mühendisleri olarak bizler de ormancılık alanındaki sorunları gündeme getirerek azalan ormanlarımız için farkındalık yaratma çabasındayız.” dedi.

“Yanan fidan miktarından daha fazla dikim yapılmalıdır”

Orman yangınları ile orman alanlarının azaldığını belirten İyigün, yanan orman alanlarındaki ağaçlandırma çalışmalarının yetersiz olduğunu kaydetti ve yanan sahaların yeniden ağaçlandırılması için yanan fidan miktarından daha fazla dikim yapılması gerektiğini vurguladı.



Ahmet İyigün, yanan saha, ağaçlandırılan saha ve fidan üretimi rakamlarına da yer vererek son 8 yılda yangınlarla kaybedilen orman alanlarının yerine yeterli ağaçlandırma yapılmadığını belirtti.

İyigün, orman arazilerinin tarım arazisi, güneş enerjisi paneli kurulumu, kum çakıl depolama alanı gibi çeşitli amaçlarla kiralanmasının ve ormandan çıkarılarak turizm amaçlı kullanıma tahsis edilmesinin durdurulmasını da istedi.

“Etkili mücadele yöntemlerinden biri de biyolojik larvasit uygulamasıdır”

Çam kese böceği ile mücadelenin zarar eşik değeri kabul edilebilir seviyeye düşünceye kadar devam etmesi gerektiğini de kaydeden İyigün, bununla mücadele yöntemlerini de saydı.

Çam kese böceği ile etkili mücadele yöntemlerinden birinin biyolojik larvasit uygulaması olduğunu aktaran İyigün, Orman Dairesi’ne gerekli bütçe ayrılarak uygulamaların zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.

Orman Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve YDÜ iş birliğiyle Calosoma Sycophanta’nın (avcı böcek) üretimine başlandığını ve biyolojik mücadele amaçlı olarak orman alanlarına salımının yapıldığını belirten İyigün, şunları ekledi:

“Orman Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı işbirliği ile kurulan laboratuvar bu böceğin üretimini yapabilmektedir ancak bu üretim kapasitesinin her yıl artırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir. Uygun yöntemler denenerek orman zararlılarıyla mücadelede istenilen seviyede başarı sağlanması en büyük dileğimiz olup bu vesileyle halkımızın ve ormancılarımızın Dünya Ormancılık Günü'nü kutlarız.”