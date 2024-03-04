Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Tokyan Gülerler mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, zanlı Ali’nin 2023-2024 yılları arasında daha önceden tanıdığı Gönyeli'de sakin Bangladeşli S.R.S.’yi (E-34)yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin çıkaracağı vaadi ile kandırdığını söyledi.

Polis, zanlının sahte olarak düzenlenen ön izin başvurularını S.R.S.’ye whatsapp isimli uygulamadan atıp tedavüle sürüp karşılığında 10 bin euro parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 4 yıl süreyle çalışma izniyle adada bulunduğunu ancak bu yıl çalışma izni süresi bittiği için kaçak duruma düşmemek için lise diploması olmadığı halde bir üniversiteye bin euro verip kayıt olduğunu söylediğini açıkladı. Polis, muhaceret şubesinden yapılan kontrolde zanlının yasal öğrenci izninin olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın bu yönde de süreceğini, başka suçların da ortaya çıkabileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.