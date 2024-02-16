Güvenlik kamerası kayıtları soyguncuların kuyumcuda buldukları her şeyi bavula doldurup çıktığını gösteriyor.

Fileleftheros “Önce Anahtarı Çaldılar, Sonra Kuyumcuyu Soydular” başlıklı haberinde, polisin elindeki verilerin soyguncuların kuyumcu dükkanına oranın sahibiymiş gibi, ana giriş kapısını anahtarla açarak girdiklerini gösterdiğine dikkat çekti.

Gazete kuyumcu dükkanı sahibinin, içerisinde dükkanın anahtarı ve alarm sistemini kontrol eden kumandanın da bulunduğu çantasının önceki gün çalındığını bunun da soygunun alarm çalmadan rahatça ve süratle gerçekleşmiş olmasını açıkladığını yazdı.