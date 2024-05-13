Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan acıkılamaya göre kaza, İzzet Kombos Bulvarı üzerinde, Duran Öztuğ (K-75) yönetimindeki LD 516 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, trafik sıkışıklığı nedeniyle önünde yavaşlayan plakası meçhul araca çarpmamak için dikkatsizce direksiyonu sağa kırması sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkması ve yol kenarındaki kaldırım taşlarına ve kaldırım üzerine bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra, duramayarak yoluna devam edip bir ikametgahın demir bahçe kapısına da çarpmasıyla meydana geldi.