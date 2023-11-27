Polisin açıklaması şöyle:

19.11.2023 tarihinde, Lefkoşa’da meydana gelen dolandırıcılık olayında zanlı olarak tutuklu bulunan O.C.Z.(E-28)’nin, 11.11.2023 tarihinde Demirhan’da tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu kulaklığı ve akıllı saati, aynı yöntemle başka bir şahsa beyanda bulunduktan sonra konu ürünleri beyanda bulunduğu şahsa 10,000 TL karşılığında satmak suretiyle, söz konusu şahsı dolandırıp sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklu olup, soruşturma devam etmektedir.