Özellikle son yıllarda kendisine sıkça yöneltilen soruların başında lipödemin ne olduğu ve nasıl anlaşılabileceğinin geldiğini belirten Zaim, hastalığın çoğu zaman yanlış tanı aldığını ve lenfödemle karıştırıldığını söyledi.

Lipödemin büyük oranda kadınlarda görülen kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Zaim, “Lipödem, yağ dokusunun simetrik ve anormal şekilde birikmesiyle ortaya çıkar. En sık kalça, basen, uyluk ve diz çevresinde görülür. Daha az oranda ise ayak bilekleri çevresinde kendini gösterebilir” dedi.

“Lipödemde hassasiyet ve ağrı çok daha ön plandadır”

Hastalığın ayırt edici özelliklerine de değinen Zaim, “Lipödemde yağ dokusu genellikle soğuk ve ağrılıdır. Bu en belirgin bulgular arasındadır. Lenfödemle karışmasının en önemli nedeni de budur ancak lipödemde hassasiyet ve ağrı çok daha ön plandadır” ifadelerini kullandı.

Hormonal değişimlere dikkat…

Lipödemin egzersiz ve diyete dirençli bir hastalık olduğunu vurgulayan Op. Dr. Zaim, “Hastalar çoğu zaman ne kadar diyet yaparlarsa yapsınlar ya da yoğun egzersiz uygulasınlar bu bölgelerde incelme olmadığını fark ederler. Ayrıca lipödem ergenlik, gebelik veya menopoz gibi hormonal değişimlerden oldukça fazla etkilenmektedir” şeklinde konuştu.

Erken tanının önemi…

İlerleyen süreçte hareket kısıtlılığı, çabuk yorulma ve yaşam kalitesinde düşüşün tabloya eklenebildiğini belirten Zaim, erken tanının önemine dikkat çekti. “Doğru bilgi, lipödemle baş etmenin ilk ve en önemli adımıdır” diyen Op. Dr. Zaim, şüpheli durumlarda mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Toplumda lipödem farkındalığının artmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Çağın Zaim, doğru tanı ve bilinçli yaklaşımla hastaların yaşam kalitesinin artırılabileceğini sözlerine ekledi.