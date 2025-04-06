Etkinlik, kansere karşı farkındalık yaratma ve destek sağlama amacıyla yıllardır geleneksel olarak düzenleniyor.

Sabah saat 09.30’da başlayan yürüyüş öncesi, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu ve KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz katılımcılara hitap etti.

Kaya: “Sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz”

Yürüyüşe ev sahipliği yapan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bu anlamlı etkinliğin Lefke’de yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu iki değerli vakfın yaptığı çalışmaları herkesin önemsemesi gerekir. Sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

Tüz: “12 yıldır destek vermekten gurur duyuyoruz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, “Ana sponsor olarak yürüyüşe 12 yıldır destek veriyoruz. KAV Başkanı Mustafa Camgöz’e ve CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu’na teşekkür ediyorum. Vodafone olarak Kuzey Kıbrıs’ta 30. yılımızı böyle anlamlı bir projeyle kutlamak bizim için büyük bir gurur,” ifadelerini kullandı.

Özbekoğlu: “Çocuklarımız için çalışıyoruz”

CENGO-V Başkanı Özge Özbekoğlu ise duygusal konuşmasında, “Çocuklarımız için, gençlerimiz için çalışıyoruz… Onların huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için buradayız. Günlerdir uyumuyoruz, bugün çok heyecanlıyız,” diyerek etkinliğe katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür etti.

Camgöz: “Nöroblastoma çalışmalarına destek büyüyor”

KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz de konuşmasında, vakfın kanser alanında Kuzey Kıbrıs’ta araştırma yapan tek kurum olduğuna dikkat çekerek, “Bu yılki ilerleme raporumuz yürüyüş çantalarınızda yer alıyor, inceleyip paylaşmanızı istiyoruz. CENGO-V ile 4 yıldır çocukluk çağı kanserlerinden Nöroblastoma üzerine çalışmalarımız sürüyor. Bugünkü yürüyüşten elde edilecek bağışlar da tamamen bu projeye aktarılacak,” dedi. Camgöz, konuşmasının sonunda 2025’te yapılacak 23. Orkide Yürüyüşü için de start verdi.

Şenlik havasında geçen yürüyüş, ‘You’ll Never Walk Alone’ ile sona erdi

Tai-chi eğitmeni Tarık Tekman‘ın ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik; hediye çekilişleri, katılımcılara sertifika dağıtımı, Lefke Belediyesi Halk Dansları Gösteri Grubu ile Cranberries Dance and Gym Center’ın sahne performansları ve sanatçı Leman Cankat’ın seramik çalışması ile adeta bir şenliğe dönüştü.

Yürüyüş, katılımcıların el ele tutuşup hep birlikte “You’ll Never Walk Alone” şarkısını söylemesiyle son buldu.