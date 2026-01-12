Din İşleri Başkanlığı, Dini Hizmetler Sınıfı ilk atanma kadrolarına başvuru hakkı kazanabilmek için öngörülen düzeyde Din Hizmetleri Yeterlik Belgesi alınabilmesi amacıyla Orta Düzey ve Alt Düzey Din Hizmetleri Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı yapılacağını duyurdu. Sınava, yarından itibaren 27 Ocak’a kadar başvuruda bulunulabilecek.

Din İşleri Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) KKTC Yerleşkesi Rektörlüğü’nde yer alacak yazılı sınav 28 Ocak Çarşamba günü 10.00-11.15 saatleri arasında yapılacak.

Sözlü sınav ise; ASBÜ KKTC Yerleşkesi Rektörlüğü’nde 16-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sözlü sınava hangi tarih ve saatte girileceği, KKTC Din İşleri Başkanlığı web sitesinde 13 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacak ve/veya müracaat sahiplerine sms yoluyla bildirilecek. Müracaat sahiplerinin belirlenen tarih ve saatte sınava girmeleri zorunlu olacak.

Sınavla ilgili olarak Din İşleri Başkanlığına ve/veya Din İşleri Bölge Sorumlularına yapılacak başvurular, her iki tarih dahil olmak üzere yarından itibaren 27 Ocak’a kadar mesai saatleri içerisinde kabul edilecek.

Bu tarihler arasında Din Hizmetleri Yeterlik Sınavına başvuracak adayların, KKTC Din İşleri Başkanlığı web sayfasından indirecekleri veya KKTC Din İşleri Başkanlığı veya Din İşleri Bölge Sorumlularından alacakları başvuru formlarını doldurarak, belirtilen tarihler arasında “Alındı Belgesi” karşılığında, KKTC Din İşleri Başkanlığına gerekli diğer belgelerle birlikte teslim etmesi gerekiyor.

Sınava başvuru için gerekli belgeler şu şekilde:

“KKTC Kimlik Kartı fotokopisi, okul diploması veya çıkış belgesi fotokopisi ve başvuru formu.”

Sınav öncesi ve sonrası, tüm bilgi ve gelişmelerle ilgili duyuru ve çağrılar, Din İşleri Başkanlığı web sayfasından yapılacak.