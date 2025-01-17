Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması" Projesi kapsamında verildi.

Eğitimle, “Engelli İstihdam Platformu” üyesi sivil toplum örgütlerinin (STÖ), ülkede engelli bireylerin istihdamı doğrultusunda geliştirip önceliklendirdiği politika ve aksiyon önerilerine yönelik 2025 yılı boyunca gerçekleştirecekleri savunuculuk faaliyetlerinin daha etkin kılınması hedeflendi.

“Engelli İstihdam Platformu” üyesi sivil toplum örgütleri yanında, hak temelli olarak faaliyet gösteren diğer STÖ’lerin de katıldığı eğitim çerçevesinde, kanıt temelli savunuculuk kavram ve vakaları, çalışma hakkı özelinde BM Engelli Hakları Sözleşmesi, savunuculuk faaliyetlerine yönelik planlama, veri toplama, mesaj dönüştürme, iletişim, yaygınlaştırma, risk analizi ve yönetimi hususları incelendi ve konu bazlı savunuculuk strateji ve aksiyon planlama atölyeleri gerçekleştirildi.