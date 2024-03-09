Nolan, daha önce Altın Küre ödülünü kazanmıştı.

Oppenheimer, en iyi erkek ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerinin de adayı.

“Poor Things” 11, “Killers of the Flower Moon” 10 adaylıkla Oppenheimer’I takip ediyor.

Altın Palmiye ödüllü "Anatomy of a Fall" ise beş adaylıkla öne çıkan filmler arasında.

En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi de şimdiden Oppenheimer’ın başrolünden Cillian Murphy olarak görülüyor ancak Oscar takipçilerine göre American Fiction filmindeki rolüyle Jeffrey Wright’ın performansı da oldukça dikkat çekiyor.

En iyi kadın oyuncu yarışının "Poor Things" filmindeki rolüyle Emma Stone ile “Killers of the Flower Moon" filmindeki rolüyle Lily Gladstone'un arasında geçmesi bekleniyor.

İki oyuncunun da ödül geçmişi bu dalda yarışın öne çıkmasını sağlıyor.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu’ndaki görkemli tören yerel saatle 19.00’da başlayacak ve ABD’de ABC’de canlı olarak yayınlanacak.

Töreni Jimmy Kimmel sunacak.