Bolu’daki ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasının ardından, denetim yetkisinin kimde olduğu tartışması yaşanıyor.

Dün ortaya çıkan iki rapor, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

Ortaya çıkan iki rapordan ilki 12 Aralık 2024 tarihine ait. Söz konusu başvuru dilekçesi ve rapora göre, Grand Kartal Otel yetkilileri, Bolu Belediyesi’ne başvuruda bulunarak otel binası için yangın yeterlilik belgesi istiyor.

Dilekçe üzerine belediye ekipleri otel binasında inceleme yapıyor. İnceleme sonucunda otel binası içinde 8 kusur tespit ediliyor. Bu tespitlerde yangına ve can kaybına neden olacak bütün eksiklikler sıralanıyor. Otelde, tahliye çıkışları olmadığı, ışıklı yönlendirme bulunmadığı, acil aydınlatma olmadığı, elektrik tesisatının yeterli olmadığı ve yangın sensörlerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Ekipler bu tespitler üzerine olumsuz yanıt verip, işletmeciye 15 gün süre tanıyor.

Ancak otel yönetimi 24 Aralık 2024 günü başvuruyu geri çekme kararı alıp, dilekçe veriyor. Evrakta işletmenin 3224 metrekarelik alan için istediği yangın raporunu, bu kez 3224 metrekarenin üzerine çizerek, 70 metrekareye düşürdüğü görülüyor.

Otel faciasında rapor kavgası: 78 kişi öldü evraklar ortaya saçıldı - 1Oteldeki incelemede 8 kusur bulundu, işletme başvurusunu hemen geri çekti. Bu evrakta eksikliklerin tespit edildiği görülüyor. Otelin bu eksiklikleri neden gidermediği bilinmiyor, buna karşılık belediyenin denetim sonucu savcılığa bildirmesi gerektiği savunuluyor.

OTEL İÇİNDEKİ 70 METREKARELİK KAFE İÇİN YENİ BAŞVURU

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bu kez “Mudurnu Enerji” isimli şirketle yeni bir başvuru yapılıyor ve yangın yeterlilik belgesi isteniyor.

Ortaya çıkan ikinci raporda, başvuru tarihinin 24 Aralık 2024 olduğu görülüyor.

70 metrekare kapalı alanı kapsayan kafe/restoran için yangın yeterlilik başvurusu yapılıp, inceleme gerçekleştirilmesi isteniyor. Bu bölüm, otelin ana binasına ekli, kayak yapanların dinlenmesi için tasarlanmış, bir ekleme gibi görünüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri bu başvuruya 2 Ocak 2025 günü olumlu yanıt veriyor.

Belgede yangın söndürme cihazı, acil aydınlatma, kaçak akım rölesi bulunduğu kayıt altına alınıyor.

Raporda, “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygundur.” deniyor.Otel faciasında rapor kavgası: 78 kişi öldü evraklar ortaya saçıldı - 2Olumsuz yanıt alan şirket, 24 Aralık'ta başvurusunu geri çekti. Şirketin bu kararına karşılık, belediyenin eksiklikleri savcılığa bildirmesi gerektiği belirtiliyor.

TANJU ÖZCAN’DAN İDDİALARA YANIT

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gece katıldığı televizyon programlarında söz konusu raporlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevzuata göre, talep gelmesi halinde itfaiye müdürlüğünün yangın yeterlilik incelemesi yapabileceğini söyleyen Tanju Özcan, “16 Aralık’ta arkadaşlarımız gelip, inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Bir nüshasını da kendilerine teslim ediyor. Onlar 15 gün içinde yerine getireceklerine 24’ünde ‘Başvurumuzu geri çekiyoruz’ diyorlar.” şeklinde konuştu.

Özcan, şirketin başvuruyu geri çekme kararının maliyetlerden kaçmak için alınmış olabileceğini söyledi. Bolu Belediye Başkanı, “3224 metrekarelik yer için yangın güvenliğine uygunluk raporu istenmiş sonuçta. Biz de ‘Şunları yerine getirirseniz veririz’ demişiz. İtfaiye müdürüm ve ilgili başkan yardımcım gözaltında. Savcılık adına jandarma yürütüyor soruşturmayı. Biz bu tahribatsız asıl belgeyi verdik.” ifadelerini kullandı.

Otel faciasında rapor kavgası: 78 kişi öldü evraklar ortaya saçıldı - 32 Ocak 2025'te verilen yangın yeterlilik belgesinin 70 metrekarelik kafe/restoran bölümünü kapsadığı görülüyor. Bu evrak, belediyenin gerekirse denetim yapabildiğine delil olarar gösteriliyor.

“BİZ SADECE 70 METREKARELİK ALAN İÇİN OLUR VERDİK”

Özcan kamuoyunun gündemine gelen “Mudurnu Enerji” adlı şirketin açtığı kafe ile ilgili izin belgesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“O başvuruda bu binanın içinde dediği yer bir kafeterya. Muhtemelen otel başka işletmeciye kiralamış. 70 metrekarelik bir bölme. 70 metrekarelik o kısım, eklenti ve sundurması var. Burada işyeri açacağım, burada yeterlilik var mı deniyor. Arkadaşlarımız bu bölüm için yeterlilik var deniyor.

Yangın buradan çıkmış değil. Yangın binanın ön tarafından giriş var. Restoran ve mutfağı var burada otelin. Biz sanki otelin mutfağına, restoranına ruhsat vermişiz gibi algılatıyorlar.

Biz sadece 70 metrekareye ruhsat verdik. Burası 200 odalı bir otel. Burada restoran artı mutfak 70 metrekare olabilir mi? 370 misafire hizmet veriyorsunuz.

Burada herhalde kayakçıların kullandıkları kafe burası. Bu kafe yanmıyor. Yukarıdan dökülen ateş sebebiyle üst kısımlarında yangın çıkıyor. Yangın üst kattaki mutfaktan çıkıyor.”

SUÇLAMALAR ARTIYOR

Bolu Belediye Başkanı'nın bu savunmasına karşılık, otelin yangına uygun olmadığı belirlendiyse bunun neden savcılığa bildirilmediği sorusu gündeme getirildi. Belediye Başkanı, otelin kendi sorumluluk sahası dışında bulunduğunu, taleple yangın raporu verilebildiğini, denetim yetkilerinin aslında olmadığını savunuyor.