Sanığa takdir edilen ceza kararını Yargıç Uğur okudu. Yargıç, sanığın 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa’nın terminal bölfesinde faaliyet gösteren bir otelde yakalandığını, kaldığı odada yapılan aramada dolap içerisinde çantada siyah renk monta sarılı vaziyette 1 adet 7.65 mm çapında Browning marka tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, şarjör içerisinde 8 adet ve tabancanın namlusuna da sürülmüş 1 adet toplam 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Yargıç, sanığın yakalanmasına giden süreci de aktardı. Yargıç, 18 Nisan’da bir gece kulübünün işletmecisinin polise başvurarak, İsmet Felek’in WhatsApp hattına kendisine ait aracın fotoğrafını attığını söylediğini aktardı. Yargıç, polisin aracın fotoğrafının çekildiği Gönyeli'deki bölgede kamera görüntülerini incelediğini, kamera görüntülerinde konu aracın yanına başında şapka ve yüzünde tıbbi maske takılı bir erkek şahsın yaklaştığını ve bir süre sonra o şahsın oradan ayrıldığını tespit ettiğini açıkladı. Yargıç, takibi alınan şahsın otobüs aracılığıyla Lefkoşa Terminal bölgesine gittiğinin tespit edildiğini ve kaldığı otele girdiğinin görüldüğünü açıkladı. Yargıç, sanığın kaldığı odada yapılan arama sonucu emarelerin bulunduğunu kaydetti. Yargıç, sanıktan ilgili emarelere yönelik izahat istendiğinde ise ""yaptım abi bir hata benim amacım birine sıkmak değildi, tabancalara karşı çok ilgim vardı, tabancayı da şans eseri Polis Müdürlüğüne yakın bir okulun karşısında küçük tuvaletimi yaptığım esnada fark edip aldım isterseniz sizi tabancayı bulduğum yere götürebilirim" dediğini aktardı.

Yargıç, İsmet Felek'in profil resminin bulunduğu Felek 44 kullanıcı adıyla sanığa gönderilen yazışmaların emare olarak ibraz edildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın kanunsuz tabancayı neden ve ne suretle tasarrufunda bulundurduğuna dair makul, tutarlı ve hukuken kabul edilebilir bir izahat vermediğini, bu hususun ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alındığını ifade etti.

Yargıç, sanığın tabanca ile birlikte mermi de tasarruf etmesinin de silahın fiilen kullanılabilir olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Ülkemizde son dönemlerde artan şiddet, adam öldürme ve yaralama gibi suçlar ve özellikle bu tür suçlarda silah kullanımının da artmış olması ve kanunsuz tabanca tasarrufu suçlarındaki artış tüm toplum bireylerinde ciddi şekilde endişeye yol açmıştır. Bu tür suçlardaki artış sebebiyle toplumumuz korku ve endişe içinde yaşar hale gelmiş ve eskiden güvenli olan ülkemizde güvenlik duygusunu yitirmiş bulunmaktadır. Mahkemelerin istisnai haller dışında kamu yararının korunması prensibine ağırlık vererek, gerek sanıkları gerekse başkalarını suç işlemekten caydırıcı ve ibret verici cezalar vermesi gerekmektedir.

Sanık ülkemize turist statüsünde giriş yapmış olmasına rağmen, konu suçları işlemiştir. Sanığın turist statünde bulunduğu bir ülkede, kamu düzenini ve güvenliğini ihlal eden bu tür fiilleri işlemesi hoş görülebilir bir durum olmayıp bu hususu ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız. Son olarak dava konusu suçların yaygın suçlardan oluşunu ceza takdirinde sanık aleyhinde dikkate alırız.”

Yargıç, sanığın sabıkasının olmayışını, ilgili tabancanın herhangi bir suçta kullanılmadığı hususlarını ve bakmakla yükümlü olduğu eşi ve üç çocuğu olduğu hususlarını ceza takdir ederken sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm huşuları değerlendirdikten sonra 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.