Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan bir otelin 103 numaralı odasında kalan zanlının sarhoş bir vaziyette otel görevlisi personeli yanıltarak 303 numaralı odayı kendisinin diye açtırmasına müteakip içeriye girerek 303 numaralı odada kalan R.K'ye ait toplam 30 bin TL, 40 Dolar, 1 adet siyah renkli markası meçhul deri para cüzdanı, 7 adet Banka kartları ve 1 adet Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu sirkat ederek konu odadan çıkış yaptığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, sirkat edilen eşyalar ve paraların zanlının üzerinde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı çok alkollü olduğunu, yaptıklarını hatırlamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.