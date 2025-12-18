Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın ardından M.A. tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle M.A. (E-46), N.P. (E-73)’yi itmek suretiyle yere düşürdü. Olay sonucunda N.P.’nin kalça kemiğinde kırık oluştuğu belirtildi.

17.12.2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, bir otelin restoranında meydana gelen olayda, bir kişi darp sonucu yaralandı.

