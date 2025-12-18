17.12.2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında, bir otelin restoranında meydana gelen olayda, bir kişi darp sonucu yaralandı.
Polis açıklamasına göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle M.A. (E-46), N.P. (E-73)’yi itmek suretiyle yere düşürdü. Olay sonucunda N.P.’nin kalça kemiğinde kırık oluştuğu belirtildi.
İstatistik Kurumu, Geçitkale–Serdarlı Belediye sınırlarında adres güncelleme çalışmalarına başladı
İçeriği Görüntüle
Olayın ardından M.A. tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.