Nazar Erişkin & Halil Duranay koleksiyonundan seçilmiş 150’den fazla otantik oyuncaktan oluşan “Oyuncağın Bir Asrı” sergisi 1850 -1950 yılları arasında modern oyuncağın gelişimini anlatıyor ve Viktorya Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu, Weimar Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Amerika ve Japonya gibi farklı dönem ve coğrafyalarda üretilmiş orijinal oyuncakları ve öykülerini bir araya getiriyor.

Roland Barthes’in “oyuncaklar her şeyden önce ergin bir küçük evrendir; hepsi de insan nesnelerinin küçültülmüş kopyalarıdır” sözünün peşinden giden sergi 9 Mart’a kadar hafta içi 09.00-15.00 ve Cumartesileri 10.00-14.00 saatleri arasında Arabahmet Kültür Evi’nde 7’den 77’ye oyuncak meraklısı ziyaretçilerini bekliyor.

Oyuncaklar, Bronz Çağ’dan beri yeryüzünde, uygarlıkla evrilmeye, biçimlenmeye ve hayal gücünü genişletmeye devam ediyor. ARKHE çalışmaları kapsamında açılan ikinci sergi olan “Oyuncağın Bir Asrı”, 1850 - 1950 yılları arasında modern oyuncağın gelişimini toplumla buluşturuyor.