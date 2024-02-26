Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucunda 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Savacı'nın vefatını eşi Nermin Bezmen sosyal medya hesabından "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" paylaşımıyla duyurdu.

Tolga Savacı kimdir?

Yeşilçam'a 1985 yılında Banu Alkan ile rol aydığı Arzu filmiyle adım atan Savacı, Hülya Avşar ile başrol oynadığı Tapılacak Kadın ve Sekreter filmleriyle ünlendi.

Yazar Nermin Bezmen ile 2015 yılında evlenen Tolga Savacı eşiyle birlikte hayatını ABD'de sürdürmekteydi.

Oyunculuğu yıllar önce bırakan Tolga Savacı şu açıklamayı yapmıştı:

“Biz maalesef ki Yeşilçam’ın artık kasetlere hapsolmuş 80’li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70’li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım.”