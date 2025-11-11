Bunlar da ilginizi çekebilir

Çavuş mesajında, "Azerbaycan–Gürcistan sınırında yaşanan askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi derin bir üzüntüyle anıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyeti halkına sabır diliyor; yaralı askerlerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Hükümet ve Yılmaz'ın görüşmesi tamamlandı: İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ve projeler ele alındı

