Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Özçınar’ın İdari Komite temsilcisi olarak katıldığı toplantı Fransa’nın Strasburg kentinde yapıldı.

İsveç, İdari Komite Başkanı Jelena Drenjanin tarafından açılan, üyelerin gündem taslağını kabul ettiği toplantıda, İnsan Hakları Stratejisi’nin uygulanması, özellikle çevreyle insan hakları konuları ele alındı.

Toplantıda, Avrupa yerel özerklik şartı ek protokolü, bölgesel tarih öğrenimi, kıyı erozyonuyla nasıl başa çıkılabileceği, yerel ve bölgesel düzeyde demokrasi ve insan hakları için katalizör olan kültürel miras ve bellek konuları da konuşuldu.

Yeni faaliyet konularının da belirlendiği toplantıda okul devamsızlığı, biyolojik çeşitlilik kaybı ve suç örgütleri tarafından uyuşturucu tedarikindeki yeni eğilimler tartışmaya açıldı.

Toplantıda ayrıca, Avrupa Konseyi ve AB tarafından ortak finanse edilen en eski girişim olan Avrupa Kültürel Miras Günleri (EHD) programıyla ilgili gelecek planları ve yerel/bölgesel yönetimlerin programa katkı yolları anlatıldı.