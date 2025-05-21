Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.30’da toplanan Komite, gündeminde yer alan “Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü. Komite’nin bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Tabipler Birliği, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, A Life Yaşlı Bakım Merkezi ve Ece Yaşlı Bakım Evi’nden yetkililer ile Emekli Doktor Cansel Öztekiner katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.