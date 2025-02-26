GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Ercan Havalimanı her geçen gün artan yolcu ve uçuş sayısı ile haberlere konu olurken, gerçekleşen özel uçuş sayılarında da bir önceki yıla göre artış gerçekleşti. Gündem Kıbrıs’ın Sivil Havacılık Dairesi’nden elde ettiği resmi bilgilere göre, 2023 yılında Ercan Havalimanı’nda yıllık 410 özel uçuş gerçekleşirken, 2024 yılında bu rakam 451’e yükseldi. Bu rakamlara göre Ercan Havalimanı’ndan ayda ortalama 40 özel uçak uçuş gerçekleştiriyor.

ÖZEL UÇAK FİRMALARINDAN UÇAK KİRALAMAK MÜMKÜN…

Özel uçak kullanmak isteyen yolcular, kiralama şirketleri üzerinden özel uçak talep edebiliyor. KKTC’de uçak kiralama firması olmadığı da öğrenilirken, özel uçak ile uçmak isteyen yolcular Türkiye’de bulunan firmalar ile iletişime geçerek özel uçak kiralayabiliyor. Özel uçak kiralamanın maliyetleri ise uçağın yolcu taşıma kapasitesine göre 2.500 Dolar’dan başlıyor ve varış yapılacak destinasyona, yolcu sayısına, uçak tipine ve uçuş süresine göre ücretler değişiklik gösteriyor.

UÇUŞ, YOLCU VE MÜRETTEBAT BİLGİLERİ ÖNCEDEN VERİLİP İZİNLER ÇIKARTILIYOR…

Ercan Havalimanı’ndan gerçekleşecek olan özel uçuşlar için firmalardan mürettebat, yolcu ve uçuş bilgileri talep ediliyor. Uçuş planı için hazırlıklar yapılıyor ve havalimanı trafiğinde gerekli düzenlemeler gerçekleşiyor. Evrakları tamamlanmış şirketlere özel uçuş izni veriliyor.

BİR GÖREVLİ ÖZEL UÇUŞ YOLCULARINA EŞLİK EDİYOR…

Ercan Havalimanı’nda özel uçuşlar için ayrı bir apron ise bulunmuyor. Standart tarifeli uçuşlardan farklı olarak özel uçak olan yolcuların uçuş kartı ise bulunmuyor. Bunun yerine uçak kiralama şirketi daha önceden Sivil Havacılık Dairesi ve Muhaceret birim ile iletişime geçerek, uçuş izni alınırken yolcu ve uçuş bilgilerini görevliler ile paylaşıyor. Bu şekilde gümrük ve muhaceret işlemleri önceden tamamlanmış oluyor. Ancak yine de özel uçuş yolcuları gümrük ve muhaceret işlemlerini havalimanında gerçekleştirmek zorunda. Daha önceden gerekli bilgiler gümrük ve muhaceret birimi ile paylaşıldığı için özel uçuş yolcuları bagaj veya gümrük işlemleri için sıra beklememiş oluyor. Özel uçuş yolcularının yanlarında bulunan görevli kendilerine uçağa kadar eşlik ettikten sonra özel uçak uçuşunu gerçekleştiriyor.

KKTC’Lİ İŞ İNSANLARININ DA ÖZEL UÇAĞI VAR…

Öte yandan KKTC’de özel uçağı olan bazı iş insanları da bulunuyor. KKTC’de özel uçağa sahip kişiler için de yine aynı işlemlerin gerçekleşmesi ve uçuş prosedürlerinin tamamlanarak resmi kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor.