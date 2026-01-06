Girne’de yaşayan 77 yaşındaki Özer Yavaş (E) dün, kaldığı evde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Yavaş’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Yavaş’ın ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa ve Gönyeli’de evlerinde ölü olarak bulunan Ahmet Simitçioğlu (E-60) ile Bahtıyar Nepesov’a (E-62) otopsi yapıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Simitçioğlu’nun “bypasslı kalp hastalığı ve kalp yetmezliği”, Nepesov’un ise “kalp damar hastalığı”ndan dolayı öldüğü saptandı.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.