Özerdağ, 2025’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargısı için çok verimli ve başarılı geçtiğini kaydederek, bu başarıya katkısı bulunan yargıç, savcı ve avukatlar ve personele teşekkür etti.

Bertan Özerdağ, yeni yıl mesajında şunları da kaydetti:

“2026 yılı içerisinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Kıbrıs Türk Halkına aynı özveri ve başarılı çalışmalar ile Kıbrıs Türk Yargısı olarak adalet hizmeti verileceği inancı ile tüm halkımızın ve hukuk camiasının yeni yılını kutlar, 2026 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim.”