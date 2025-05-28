Özersay, tutuklamaların yapılabilmesi için yasada değişiklik yapıldığını söyleyerek, vatandaşların kendiliğinden şikayet etmesini beklemeden, onları ikna edip, şikayet dilekçelerini yazdıran bir polis özel birimi kurulduğunu iddia etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan tazminatını talep eden, uzlaşmaya hazır olan bir Rum vatandaşın dahi polis tarafından yönlendirilerek şikayetçi yapıldığını ileri süren Özersay, yaşananların iki toplum arasındaki güveni zedelediğini ve siyasi ilişkileri daha da çıkmaza sürüklediğini belirtti. Özersay, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.