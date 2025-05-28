Dört trafik kazası… İki yaralı, üç tutuklu Dört trafik kazası… İki yaralı, üç tutuklu

HP’den verilen bilgiye göre, yargı sürecine dair kamuoyuna yansıyan gelişmelerin, hukuki değil, siyasi bir stratejinin parçası olduğunu savunan Özersay, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “Bu yargıyla ilgilidir, bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur” sözlerini “palavra” olarak nitelendirdi.