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HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…



Haziran ayında bir ara seçim yapılması gerektiğini aktaran Özersay, “Biz ara seçimi yapmıyoruz derlerse CTP ne yapacak? Artık bu çelişkili durumlardan çıkmak gerekiyor. Bir yerde bir duruş sergilemek lazım. Belediye seçimlerinden sonra siz hiç duydunuz mu bu hükümetin gitmesi lazım diye? Şuanda ara seçimin yapılmasına yönelim bir tablo da yok” dedi.



“CTP’nin yaptığı popülizmdir” diye Özersay, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ben bunu hatalı görüyorum, ben buna yanlış diyorum ama ben bunu oy birliği ile meclisten geçiriyorum, ben de destek verdim geçti diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dün mecliste karşılıklı olarak bunun örneğini gördük. Bu CTP’nin sistem partisine dönüşmesinin örneğidir. Birbirlerinin ikizidir UBP ile CTP. Kendi sırasının ne zaman geleceğini beklediği bir görüntü çıktı ortaya. Yarın benzer şekilde bir hükümet kurulduğunda demek ki buna da razı gelecekler. Hiç onurumuz yok mu bizim? Bir devlet sahibi olmak için bu insanlar bu kavgayı neden verdi? Şuanda hükümetin de meclisteki siyasi durumu insanları siyasetten değil devletten soğutma noktasına geldi”