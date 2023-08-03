Özersay yaptığı yazılı açıklamada, evini başlayıp bitiremeyen ve kırsal kesim arsası olup ev yapmak isteyen gençlerin bu krediden yararlanamayacağını ifade etti.

Depreme dayanıklı olmayan konutunu tamir etmek, yeniden yapmak isteyen gençlerin de açıklanan destek paketinde olmasına rağmen, pratikte bundan yararlanamayacaklarını belirten Kudret Özersay, şöyle devam etti:

“Çünkü depreme dair rapor en iyi ihtimalle bir ayda alınabiliyor. O süre zarfında zaten toplamda 250 kişinin yararlanacağı bu kaynak çoktan biter. Evi, o kategoriye giren gençler de o rapor için boşuna zaman, emek ve para harcamış olurlar. Lütfen gençlere müjde diye açıkladığınız bu kredi paketindeki eksiklikleri giderin ki insanların yüzü bir nebze gülsün.”

“Yabancılara konut satışı ve artan talep nedeniyle gençlerin ev alması artık neredeyse imkânsız”

Özellikle pandemi ertesinde dünya genelinde tercihlerin değişmesi ve para hareketleri nedeniyle inşaat sektöründe çok ciddi değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Özersay, “Yurt dışından yabancıların konut satın alma ya da yeni konut yaptırma şeklinde artan talepleri nedeniyle bu ülkede artık orta sınıf bir ailenin çocuğu olan gençlerin ev satın alması, ev sahibi olması imkânsız hale geldi” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay, “Tam da böyle bir ortamda bir yandan sosyal konut projelerinin yürürlüğe konulması diğer yandan ise gençlerin ev satın almaları ya da kendi evlerini yapabilmeleri için kredi desteği verilmesi kaçınılmazken, şimdi çok geniş bir kesimi dışarıda tutan dar kapsamlı bir yaklaşım sergileniyor” ifadelerini kullandı.

Hükümete defalarca kredi paketinin kapsamını değiştirme çağrısı yaptıklarını ifade eden Özersay, şunları kaydetti:

“Halen daha ses yok. Şimdi bu saatten sonra kapsamı değiştirseler bile bu kez hali hazırda başvuranlar mevcut 300 milyon TL’lik krediyi muhtemelen almış, kullanmış olacaklar ve sonradan kapsam içerisine girecek olanlar yine bu kredi imkânından yararlanamayacaklar. Zaman geçiyor ve bu geçen zaman maalesef gençlerin aleyhine çalışıyor.”