Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan medyasına verdiği röportajda Doğu Akdeniz'e yönelik yapmış olduğu açıklamalara dikkat çekti.

HP Genel Başkanı Özersay, "Sayın Erdoğan’ın Yunan medyasına vermiş olduğu röportajda ortaya koyduğu görüşler bana göre dikkat çekicidir ve son derece önemlidir" dedi.

"Anlaşılan Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullanan Özersay, şöyle devam etti:

"Kuşkusuz bunun Doğu Akdeniz ve Kıbrıs açısından da yansımaları olacaktır. Pek çok konuda iş birliği vurgusu, sadece Ege sorunlarıyla ilgili olarak değil Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarıyla ilgili olarak da ön plana çıkıyor."