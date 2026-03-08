Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs Türk halkına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Üstel'in mesajının tamamı şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan ve halkımıza yıllardır uygulanan haksız izolasyonların sona ermesi gerektiğini açık bir şekilde ifade eden açıklamalarını halkım ve şahsım adına büyük bir memnuniyetle karşılıyorum.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda güçlü bir kararlılıkla savunan Anavatan Türkiye’ye ve Sayın Hakan Fidan’a teşekkür ediyorum.

Savaşın kol gezdiği bölgemizde, yegane güvencemiz Anavatan Türkiye ile aramızdaki sarsılmaz bağlar ve kader birliği, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, özgürlüğünün ve geleceğinin en güçlü teminatı olmaya devam edecektir"