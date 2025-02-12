“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Halil Falyalı Yardım Vakfı tarafından yapılan “Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu” düzenlenen tören ile Ziyamet’te hizmete açıldı.

Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı açılış töreninde yaptığı konuşmasına yatırımlarında kendilerini destekleyen Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşaoğlu’na teşekkür ederek başladı.

‘Bir Okul da Sen Yap’ kampanyası vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret ettiklerini anlatan Falyalı, “Sayın Başbakanımız da onayları ile ülkemize bu yatırımı yapmamıza vesile oldular” diye konuştu.

Halil Falyalı Yardım Vakfı olarak önümüzdeki yıl bir okul açma hedefleri daha olduğuna vurgu yapan Özge Taşker Falyalı, sözlerini şöyle noktaladı:

Ziyamet bizim ilk adımımız oldu, bölgemize oldu. Halil bey, Ziyamet’e, Kumyalı’ya, Karpaz bölgesine sevdalı bir insandı, ilk adımımızı burada atmış olduk. Sizlerin vesilesi ile de dilerim bunları diğer bölgelerimize taşırız. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, her şey sizlerle güzel…