Bunlar da ilginizi çekebilir

Turnuvaya koyduğu katkılar nedeniyle Gündem Kıbrıs'ta plakete layık görüldü. Gündem Kıbrıs'ın plaketini, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın ekibi ile birlikte 5'inci dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu'nun elinden aldı.

Başman: Anavatan Türkiye ile yeni dönemde daha güçlüyüz

Başman: Anavatan Türkiye ile yeni dönemde daha güçlüyüz

Gündem Kıbrıs'a da teşekkür plaketi!

İş insanı Özge Taşker Falyalı, turnuvaya koyduğu katkılar nedeniyle plakete layık görüldü. Falyalı'ya plaketini Taner Batmazoğlu takdim etti.

Karşılaşma öncesinde turnuvanın gerçekleşmesine katkı koyan iş insanlarına ve basın kuruluşlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.