Karşılaşma öncesinde turnuvanın gerçekleşmesine katkı koyan iş insanlarına ve basın kuruluşlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.
İş insanı Özge Taşker Falyalı, turnuvaya koyduğu katkılar nedeniyle plakete layık görüldü. Falyalı'ya plaketini Taner Batmazoğlu takdim etti.
Gündem Kıbrıs'a da teşekkür plaketi!
Turnuvaya koyduğu katkılar nedeniyle Gündem Kıbrıs'ta plakete layık görüldü. Gündem Kıbrıs'ın plaketini, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın ekibi ile birlikte 5'inci dönem Milletvekili Kadri Fellahoğlu'nun elinden aldı.