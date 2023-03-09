Özgür İş İnsanları Derneği’nin 21 Mart 2023 tarihinde saat 18.00’da Olağan Genel Kurulu toplanacak.

Dernek binasında gerçekleşecek olağan genel kurulun gündemi ve dernek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ÖZGÜR İŞ İNSANLARI DERNEĞİ(ÖZGÜR-İŞ)

Olağan Genel Kurul Daveti

21. Mart 2023 tarihi Saat 18:00’da Dernek Binamızda aşağıdaki Gündemle Toplanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur ve katılımlarınızı bekliyoruz

1. Açılış

2. Divan Oluşumu

3. Saygı Duruşu ve istiklal Marşı

4. Dernek Başkanının Konuşması

5. Faaliyet Raporunun Okunması

6. Mali Raporun Sunulması

7. Dilek ve Temenniler

8. Yönetim Kurulunun Oluşması

Yönetim Kurlu Adına

Mevlüt Avcı- (Dernek Başkanı)