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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Avukat Ayşe Öztabay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu… Son günlerde gündeme gelen “Sivil silahlanma” konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Öztabay, silah ruhsatı verilecek kişilerden psikolojik rapor istenmesi gerektiğini söyledi…



ÖZTABAY: NÜFUSUMUZU ARTIK TANIYAMIYORUZ…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçe Başkanı Avukat Ayşe Öztabay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede yaşayan insanların güvenlik adına endişeleri olduğunu dile getiren Öztabay, “Bu toplumun huzuru ve güvenliği tehlikededir ve suiistimal ediliyor. Uzunca bir süredir toplumsal olarak kendimizi güvende hissetmiyoruz. Sağlıkta, eğitimde bitmeyen sorunlar yaşıyoruz. Nüfusumuzu artık tanıyamıyoruz. Nüfus sayımıyla ilgili bir atılım göremiyoruz. Bu nüfusun içinde bizi bekleyen tehlikeleri ancak tasnif yaparak görebilirsiniz. Bizim net bir veri koymak adına Devlet Planlama Örgütü İstatistik biriminin hiçbir sağlıklı verisi ortaya koyulamıyor ve ortaya konan verilerin doğru olmadığını düşünüyoruz. Hiçbir verinin olmaması bizi zor durumda bırakıyor” ifadelerini kullandı.



“ŞUANDA KİMİN CEBİNDE NE TAŞIDIĞINI BİLMİYORUZ”…

Konuşmasının devamında Öztabay, “Bu ülkeye ithal olarak birilerine zarar vermek için birileri getiriliyor. Uyuşturucuyla ilgili yapılan baskınlarda kişinin ülkeye nasıl geldiği bilinmiyor. Birileri gelerek sipariş üzerine birilerini vuruyor. Bunun alt yapısındaki sayıyı, bu insanların ateşli silahları nereden bulduğunu bilmiyoruz. X-ray cihazları var deniyor ama disiplinli bir şekilde denetleyemiyorsunuz ve önleyemiyorsunuz. Ateşli silahlar konusunda TDP olarak soruyoruz. Siz kaç tane izin verdiniz? Neden bu izinleri veriyorsunuz? İstatistik verileri istedik. Tasarruf izni mi verildi? Taşıma izni mi verildi? Şuanda kimin cebinde ne taşıdığını bilmiyoruz. Bu sorular şuanda toplumsal olarak bizi çok yakından ilgilendiriyor” diye konuştu.



“BU ÜLKEYE İTHAL SUİKASTÇILAR GETİRİLİYOR”

Sınır kapılarındaki kontrollere dikkat çeken Öztabay, “Bu toplumun içinde sınır kapılarında kontrolü sağlayamadılar. Birileri sınır kapılarından giriyor. Orta doğunun bütün ülkelerine neredeyse gittim. Sınır kapılarında defalarca sorgulanıyorsunuz ve kalacağınız otele kadar soruyorlar. O ülkede kafanıza göre dolaşamazsınız. Bizim ülkemizdeki haberlere baktığımızda “turist olarak gelen şahıs” ibaresini görüyoruz. Neden bu insanların ne maksatla geldiğini sorgulayamıyorsunuz? Bir ülke dışarıdan gelen bir kişiyi ülkeye alıp almamakta kendisi karar verir ve bunu kimse sorgulayamaz. Dursun Oğuz hala bir önlem almıyor. Bu ülkeye ithal suikastçılar getiriliyor. Şuan bu toplumda kaç tane ateşli silah var? Bilgi vermiyorlar. Nüfus konusunda konuşmuyorlar. Bu toplumun sorunlarını kendi sorunları gibi almıyorlar. Her şey yolunda diyorlar. Bu ülkede ne yolunda? Yollar bile yolunda değil. Ateşli silahlar konusu da suikastlar konusu da ağır cezalık konulardır ve yargılamaları da hassasiyetle yürütülen davalardır. Ateşli silahlar noktasında psikolojik rapor dahi istenmesi gerekiyor” dedi.