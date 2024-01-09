Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve beraberindeki heyet, Düzce Belediyesi’nin düzenlediği “Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projesi” etkinliğine katıldı.

Etkinlik sırasında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kısa bir görüşme gerçekleştiren Öztürk, Düzce Belediyesi'nin Düzce Sürürülebilir Kentsel Ulaşım Projesinden önemli bilgiler edindiklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde uygulanacak sistemle ilgili yetkililerle görüşme frsatı bulduklarını belirtti.

Öztürk, KKTC'de oluşturulması planlanan modern toplu taşıma sistemi konusunda Düzce Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını belirterek "Bu işbirliğinin olumlu sonuçlarını yakında almaya başlayacağız" dedi.

Müsteşar Öztürk'ün heyetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu yer aldı.