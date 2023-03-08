GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Dijital Dönüşüm hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “İçişleri Bakanlığının en önemli görevlerinden bir tanesi dijital dönüşümdür. Hizmet kalitesinin ön plana çıkması gerektiğini hep ifade ediyoruz. 10 Marttan sonra yeni bir yazılımı hayata geçireceğiz. Mavi kimlik maronitlere verdiğimiz kimlik kartıdır. Onlar artık güvenli ve çipli bir noktaya geliyor. Beyaz kimlik ise 7 yılı burada dolduran kişilere veriyoruz ve bunu da çipli sisteme geçiriyoruz. 11 yılı dolduran kişilere KKTC yurttaşlığı veriyoruz. İsteyenler 7. Yılın sonunda beyaz kimlik alıyor. Beyaz kimlik alanlar vatandaşlık hakkını kaybetmiyor” dedi.

Öztürkler, “İnsanların doğum ve ölüm belgesi almak için içişleri bakanlığı ve kaymakamlığa gidiyordu artık insanlar online olarak bunu alabilecek. Bir vatandaş nüfus dairesine gittiğinde en az 20 dakika zaman geçiriyordu kimlik yenilemek için. Yaptığımız çalışma ile bu süreyi 4-5 dakikaya düşürdük. Dijital sistemi tek bir yere topladık” dedi.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi hakkında açıklama yapan Öztürkler, “En büyük projelerden bir tanesi mekânsal adres kayıt sistemidir. Deprem felaketinden sonra yapı denetimi ve binaların dayanıklılığı daha öncelikli bir hal aldı. Belediyelerle yapılacak olan çalışmada bunun üzerinde daha fazla duruyoruz. Şuan harita dairemiz sınırlarla ilgili çalışmaları tamamladı. Yakın bir zamanda belediyeler ile birlikte koordine olarak bu çalışmaya başlayacağız” dedi.