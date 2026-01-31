Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz olayla ilgili bulguları aktardı. Akdeniz, huzurda bulunan zanlı D.R.S'nin 30 Ocak 2026 tarihinde saat 19:00 raddelerinde Haspolat’ta kız arkadaşının kendisini E.C ile aldattığı gerekçesiyle ikametgahına henüz tespit edilemeyen arkadaşları ile birlikte söz konusu ikametgâhın kapısını çalıp o esnada ikametgahın açılan giriş kapısından ikametgah içerisine girip elinde tutmakta olduğu camdan mamül alkollü içki şişesi ile E.C'nin başına 1 kez vurup burun kenarında kesi oluşmasına sebep vererek onu yaralayıp yere düşmesine sonrada adı edilenin muhtelif yerine vurup darp ederken elindeki Samsung Z 7 marka cep telefonunu ve cebindeki siyah renk cüzdanı ve cüzdanının içerisinde bulunan 1600 dolar nakit parayı alıp soygun suçunu işlediğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığını başlatılan soruşturmanın devam ettiğini meseleye bağlantısı olduğu düşünülen şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütülmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.