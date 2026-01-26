-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis kürsüsünde İncirli’nin yönelttiği iddialara yanıt verdi. Öztürkler, iddiaların mesnetsiz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Ben 8 yıl Yüksek Öğrenim ’in başında kaldım. 2014 yılından 2021 yılı Kasım ayı itibariyle aday olduğum için önce izinlerimi kullandım ve oradan ayrıldım. Mahkemede benim hakkımda birtakım söylemlerde bulunuldu. Söylemlerde bulunanlar, söylemlerini kanıtlasınlar talebim budur. 8 yıl boyunca on binlerce öğrenci yanıma girdi çıktı, tüm üniversite sorumluları ile ciddi mesai harcadım. Hak edilmemiş bir diplomanın alınması ile ilgili ne bir telefon görüşmem ne bir telkinim ne de bir baskım olmuştur. Bunlar tamamen mesnetsizdir. Ben 8 yıl görevimi onurlu ve gururlu bir şekilde yaptım. Burada tüm üniversitelere çağrımdır, bu yönde en ufak bir telkinim olduysa buyursunlar açıklama yapsınlar.”

" Ben Ziya Öztürkler olarak kendimden eminim”

Öztürkler, iddiaların araştırılmasını talep ederek, “Elbette bir iddia var ve ben bu iddianın araştırılmasını isterim. Somut bir dayanağı var mı? Eğer şahsımla ilgili herhangi bir suç isnadı bulunursa ben asla dokunulmazlığın arkasına saklanmam. Çıkarım, dokunulmazlığımı kaldırın derim ve yargılanırım. Ben Ziya Öztürkler olarak kendimden eminim. Ne Bakanlık dönemimde bir kişinin vatandaşlığı için çirkin bir pazarlıkta bulundum ne de diploma ile ilgili bir talebim olmuştur. Tek bir bu yönde şüphe uyandıracak talebim olmuşsa gerekli suç duyurusu geldiği gün dokunulmazlığım kaldırılsın ve yargılanayım. Bunu ben talep edeceğim.”