Meclisten verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nın 42. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde adaya gelen heyeti kabulünde konuşan Öztürkler, Anavatan Türkiye’den kalabalık bir milletvekili grubunun gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk sporuna yönelik kısıtlamaların gençler üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlara işaret eden Öztürkler, “Dünya tek taraflı olarak bizi cezalandırma peşinde, Rum tarafını ise mükafatlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Öztürkler, dünyaya tek açılan pencerenin Anavatan Türkiye olduğunu belirterek, milli takımlarda yer alan Kıbrıslı Türk sporcuların olimpiyatlarda elde ettikleri başarıların toplumun gurur kaynağı olduğunu söyledi. “Bu başarılar göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Sporun sadece bir yarışma değil aynı zamanda toplumları birleştiren bir güç olduğunu vurgulayan Öztürkler, gençlerin uluslararası arenada daha fazla yer alabilmesi için Türkiye ile iş birliğinin önemine dikkat çekti. Sporun, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan en güçlü kapılarından biri olduğunu ifade etti.

-Tatlı

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı Başkanı ve 25. Dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı da, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, iyi dileklerini iletti.

Tatlı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız. KKTC’nin bağımsızlık yolunda attığı adımlar ve kardeşlik bağlarımız, her zaman en güçlü desteğimizin teminatıdır. Bu anlamlı yıldönümünde, dayanışmamızın ve dostluğumuzun ilelebet sürmesi dileğiyle, KKTC halkına barış, refah ve başarı dolu nice yıllar temenni ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.