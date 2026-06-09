Meclis’ten verilen bilgiye göre, toplantıya, UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ile Emrah Yeşilırmak da katıldı. Programın bir bölümüne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de iştirak etti.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Meclis’te gençleri görmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, organizasyonun öncülüğünü yapan Dr. Hasan Küçük’e teşekkür etti.

Öztürkler, gençlik federasyonlarının ve gençlerin düzenlediği etkinliklere katılmaya özen gösterdiğini, bugüne kadar birçok çalışmada gençlerle bir araya geldiğini ifade etti.

Gençlerin yalnızca sorunlarını değil, aynı zamanda çözüm yollarını ve geleceğe yönelik beklentilerini de ortaya koyduğunu vurgulayan Öztürkler, “Güçlü, nitelikli ve etkili çalışmalar yapıyorsunuz. Gençlerin önünü açmak için neler yapılması gerektiğini net şekilde ortaya koyuyorsunuz” dedi.

Gençlerin sorunlarının analizinde ve gençlerle siyaset camiasını buluşturan etkinliklerde önemli bir rol üstlenildiğini belirten Öztürkler, siyasetçilerin gençlere ciddi önem verdiğini ve çözüm üretme noktasında adım atmaya çalıştığını söyledi. Öztürkler, “Gençlerin mesajı çok nettir: Bizi sadece dinlemeyin, sorunlarımızı çözün” ifadelerini kullandı.

Her milletvekilinin yasa sunma hakkı bulunduğunu hatırlatan Öztürkler, gençlerin hazırlayacakları yasa önerileri için milletvekilleriyle birlikte çalışabileceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nin “halkın evi” olduğunu vurgulayan Öztürkler, gençlerin Meclis’e gelmesinin, salonları kullanmasının ve burada çalışmasının bu anlayışı güçlendirdiğini söyledi.

Meclis’in konferans salonları, uluslararası toplantı salonları ve farklı etkinlik alanlarıyla gençlere açık olduğunu belirten Öztürkler, “Etkinlik yapmak isteyen gençlere ilgili birimdeki arkadaşlarımız yardımcı olacaktır” dedi.