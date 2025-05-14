Başkan Öztürkler, etkinlikte yaptığı konuşmada girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol almasını sağlamak ve yeni nesil liderleri teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bu buluşmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk'ler, KKTC'nin girişimci ruhu ve bağımsız düşünceyi destekleyen bir yapıya sahip olduğunu, kadınların cesareti, üretkenliği ve liderlik vizyonunun ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Öztürkler, "Bugün burada bulunan her girişimci, sadece kendi işini değil, toplumu ileriye taşıyacak bir hareketin parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik, bir milletin kalkınması ve küresel rekabette var olabilmesi için kritik bir unsur olarak görülüyor" diyen Öztürkler, Alarko Holding ve Habitat Derneği’nin ortak projesiyle ve Girişimci Kadınlar Derneği'nin güçlü desteğiyle, KKTC’deki girişimcilik kültürünü daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kadın girişimciliğinin güçlenmesi ve işletmelerin büyümesi için cesur adımların atılması gerektiğini belirten Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, yenilikçi fikirlerin ülkeyi daha parlak bir geleceğe taşıyacağını ifade etti.

Etkinlikte birlik, dayanışma ve yenilikçi düşüncenin önemine değinen Öztürkler, KKTC’yi girişimcilikte öncü bir ülke haline getirmek için tüm kesimlerin bir arada çalışması gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, "Bu buluşma sadece bir organizasyon değil; aynı zamanda geleceğe atılan bir adımdır" dedi.