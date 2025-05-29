Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in paylaşımı şöyle:

“Geçmişte bir dönem mevkidaşım olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Sayın Ali Yerlikaya ve heyetini Meclis’imizde misafir ettik.

KKTC’de Göç Yönetim Merkezi’nin açılması bizler için son derece önemlidir.

KKTC’de düzensiz göçle ilgili mücadeleyi yönlendirecek, tespitini yapacak ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde iade işlemini yapacak bir koordinasyon eksikliği olduğundan hareketle, bu koordineyi yapacak merkezin kurulacak olması ülke adına büyük bir kazanımdır.

Sayın Bakan’a ülkemize katkıları ve bugün yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür ederim.”