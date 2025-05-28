Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Öztürkler, Milli İradeye Saygı Platformu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdirle karşıladığını belirterek, milli değerlerin korunması ve güçlenmesi adına ortaya konan her çabanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öztürkler, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağların, her alanda daha da sağlamlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Güçlü Türkiye, güçlü KKTC: Hepimiz için daha aydınlık bir gelecek" dedi.

“Milli birlik ve beraberlik” çağrısı yapan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ziyareti vesilesiyle ekonomik iş birliklerinin önemine dikkat çekti, KKTC’nin kalkınması ve ekonomik istikrarının sağlanması noktasında Türkiye ile yürütülen çalışmaların kritik rol oynadığını dile getirdi.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi anlamda büyük adımlar attığını, KKTC’nin de bu süreçte desteklenerek daha güçlü bir konuma ulaşacağını söyledi.

Öztürkler, KKTC’nin geleceği için milli iradeye sahip çıkmanın, ülkenin bağımsızlık ruhunu korumanın her kesimin ortak sorumluluğu olduğunu kaydederek, "Milli birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar da, çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Öztürkler’e kabulünden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.