Şahali, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında ortaya atılan iddialara dikkat çekerek, Öztürkler’in Meclis kürsüsüne çıkarak “İspat olduğu anda dokunulmazlığımın kaldırılmasına ve yargılanmaya hazırım” yönündeki açıklamasının yeterli olmadığını söyledi. Şahali, “Bu durum böyle bir açıklama ile geçiştirilemez. Bu söylemler sıradan olmanın ötesinde, iftira değil ciddi iddialardır” dedi.

Hali hazırda görülmekte olan bir dava bulunduğunu ve mahkemede yeminli konuşan bir kişi olduğunu hatırlatan Şahali, Öztürkler’in kesin bir dille yalanladığı iddialarla ilgili olarak polise başvurup başvurmadığını, ‘iftiraya maruz kaldım’ diyerek resmi bir girişimde bulunup bulunmadığını ya da Başsavcılık ile iletişime geçip geçmediğini sordu. Şahali, “Tahminimce bunlar söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

“Halkın iradesi gölge altında kalamaz”

Erkut Şahali, Meclis Başkanlığı makamının, halkın iradesini temsil eden en önemli görevlerden biri olduğunu kaydetti. Şahali, hakkında makul şüphe bulunan bir ismin Meclis oturumlarını yönetmesinin, halkın iradesinin de tartışmalı hale gelmesine yol açacağını söyledi. Şahali, Meclis Başkanı’nın Cumhurbaşkanı yurt dışında olduğunda devletin en üst makamını vekaleten temsil ettiğini hatırlatarak, bu görevin şüpheden ari bir duruş gerektirdiğini vurguladı.

Mahkeme huzurunda dile getirilen bu iddianın, hali hazırda yaşanan ve yaşanacak olaylarla birlikte daha birçok ismin kamuoyu gündeminde alenen tartışılmasına neden olacağını belirten Şahali, Öztürkler’in bu konuda Cumhuriyet Meclisi’ni özgür kılması gerektiğini söyledi.

Şahali, “Biz Sayın Öztürkler’in masumiyet karinesine elbette saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak yargı huzurunda tanık olan birinin Öztürkler ile ilgili ortaya attığı iddia bizce makul şüphedir. Öztürkler’in bulunduğu görevden çekilmek gibi bir sorumluluğu vardır” dedi.